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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 21:48 BJT

美国热股：AECOM称将以40亿美元收购URS，前者股价盘初上涨

路透7月14日 - 工程设计公司AECOM TECHNOLOGY 周日表示，将支付约40亿美元收购工程和建筑服务公司URS。

周一盘初AECOM股价上涨1.26%，报32.16美元。(完)
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