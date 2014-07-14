美国热股：花旗第二季调整后获利超预期，股价盘初上涨

路透7月14日 - 美国花旗集团 周一公布好于预期的经调整后季度获利，因固定收益业务表现超出预期，冲淡了该公司以70亿美元与美国司法部达成和解的影响，之前美国司法部就该行兜售劣质抵押支持证券(MBS)进行了调查。