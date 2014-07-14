美国股市：开高，受近期企业并购热潮及花旗强劲获利带动

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透纽约7月14日 - 美国股市周一开高，受最近企业并购热潮，以及花旗集团 强劲获利带动。
道琼工业指数 开盘涨69.48点，或0.41%，至17,013.29点，标准普尔500指数 升6.98点，或0.35%，至1,974.55点，Nasdaq指数 上扬24.69点，或0.56%，至4,440.18。
花旗集团早盘劲扬3.3%，至48.57美元。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。