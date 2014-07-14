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市场报道 | 2014年 7月 14日 星期一 21:47 BJT

美国股市：开高，受近期企业并购热潮及花旗强劲获利带动

路透纽约7月14日 - 美国股市周一开高，受最近企业并购热潮，以及花旗集团 强劲获利带动。

道琼工业指数 开盘涨69.48点，或0.41%，至17,013.29点，标准普尔500指数 升6.98点，或0.35%，至1,974.55点，Nasdaq指数 上扬24.69点，或0.56%，至4,440.18。

花旗集团早盘劲扬3.3%，至48.57美元。(完)
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