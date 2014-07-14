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市场报道 | 2014年 7月 14日 星期一 22:04 BJT

美国热股：康迪科技第二季电动车销量大增，股价劲扬

路透7月14日 - 中国电动车生产企业康迪科技公司 公布，第二季其在中国的合资企业电动车销量较第一季增长逾两倍，至4,114辆。

在周一美股早盘交易中，康迪科技股票大涨11.60%，至16.40美元。(完)
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