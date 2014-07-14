USDA报告：7月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透7月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 07/10/2014 07/03/2014 07/03/2014 07/11/2013
初值 修正值 前值
小麦 377,520 470,372 417,063 667,626
燕麦 0 0 0 253
大麦 421 347 347 261
玉米 926,329 1,263,667 1,080,525 414,912
高粱 204,680 65,051 4,888 5,124
大豆 115,280 92,698 59,959 100,170
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 2,697,972 3,750,356
燕麦 100 553
大麦 5,063 3,926
玉米 40,051,018 15,398,274
高粱 3,839,351 1,500,103
大豆 42,810,027 35,190,268
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选