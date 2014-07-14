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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 23:30 BJT

USDA报告：7月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 07/10/2014 07/03/2014 07/03/2014 07/11/2013

初值 修正值 前值

小麦 377,520 470,372 417,063 667,626

燕麦 0 0 0 253

大麦 421 347 347 261

玉米 926,329 1,263,667 1,080,525 414,912

高粱 204,680 65,051 4,888 5,124

大豆 115,280 92,698 59,959 100,170

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 2,697,972 3,750,356

燕麦 100 553

大麦 　 5,063 3,926

玉米 40,051,018 15,398,274

高粱 3,839,351 1,500,103

大豆 42,810,027 35,190,268

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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