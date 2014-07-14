欧洲股市：由银行股领涨，之前花旗集团公布强劲业绩

* FTSEurofirst 300指数收涨0.8%

* 花旗集团公布业绩后，银行股升幅居首

* Shire上涨，受收购消息刺激

* 葡萄牙圣灵银行(BES)连跌第六日

路透伦敦7月14日 - 欧洲股市周一上涨，在上周录得四个月来最大跌幅后从约两个月低位反弹，由银行股领涨，之前花旗集团公布强劲业绩。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.8%，报1,363.49点。该指数上周下挫3%，为3月来最大周度跌幅。

STOXX Europe 600银行指数 攀升1.1%，为欧洲股市中最大涨幅的板块，之前美国花旗集团 公布的经调整后季度获利高于预期，令市场对银行业季报的希望增强。

“市场正预期银行业季报良好，花旗集团的业绩加强了这一预期，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring说。

花旗集团表示，对于美国政府对该行2008年金融危机爆发前卖出的抵押支持证券(MBS)的调查，花旗同意支付70亿美元进行和解。这比今年稍早诸多分析师预计数字的两倍还多，但是低于政府在与花旗谈判中索要的120亿美元。

“投资者反应正面，因花旗集团业绩良好，以及其抵押支持证券(MBS)的调查的巨额和解费现在已得到解决。市场就是讨厌不确定性，”Baring又说。

其他景气股上涨。矿业股 涨1.10%，因希望全球经济复苏将令较长期原材料需求改善。零售股 升1.12%，由Sports Direct 领涨，该公司公布进军澳洲和新西兰市场的计划后，股价劲升3.6%。

在英国上市的Shire 升0.7%，之前公司准备向股东推荐美国制药商艾伯维 最新提出的310亿英镑(合530亿美元)收购价，在收到艾伯维第五次收购出价后进入磋商。

葡萄牙的圣灵银行(Banco Espirito Santo，BES)大跌7.5%，从7月初迄今累计下挫约50%。

尽管二线欧元区国家的消息整体正面，但瑞信对葡萄牙股票维持减持评级，称葡萄牙的民间部门债务水平是任何发达国家中最高的、经济动能疲弱，以及面临通缩风险。