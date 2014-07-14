纽约期市：阿拉比卡咖啡期货在五个月低位上方盘整，期糖涨跌互见

路透纽约/伦敦7月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一上涨，在上周跌至约五个月最低水平后盘整，交投清淡，原糖期货涨跌互见，指标合约也从数个月低位回升。

可可期货下跌，之前马来西亚公布的可可豆加工数据疲弱，且市场等待北美第二季加工数据将在周四公布。

洲际交易所(ICE)9月阿拉比卡咖啡期货 升2.95美分，或1.8%，收报每磅1.6435美元。

9月阿拉比卡咖啡合约周五下跌至2月来最低的1.5955美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收涨26美元，或1.3%，收报每吨2,023美元。

ICE-10月原糖期货 攀升0.12美分，或0.7%，收报每磅17.19美分，从上一个交易触及2月来最低的17美分修正上涨。其他原糖合约下跌。

交易员传言有小量买盘，因周五交易商持仓报告显示投机者持有的净多头头寸减少40%后，市场作出调整。

LIFFE-8月白糖合约 收低1.40美元，或0.3%，收报每吨446.90美元。

指标ICE次月可可期货 收低7美元，或0.2%，报3,083美元。LIFFE-9月可可期货 收低3英镑，或0.2%，报每吨1,922英镑。(完)

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