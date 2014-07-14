纽约期市：阿拉比卡咖啡期货在五个月低位上方盘整，期糖涨跌互见

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透纽约/伦敦7月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一上涨，在上周跌至约五个月最低水平后盘整，交投清淡，原糖期货涨跌互见，指标合约也从数个月低位回升。
可可期货下跌，之前马来西亚公布的可可豆加工数据疲弱，且市场等待北美第二季加工数据将在周四公布。
洲际交易所(ICE)9月阿拉比卡咖啡期货 升2.95美分，或1.8%，收报每磅1.6435美元。
9月阿拉比卡咖啡合约周五下跌至2月来最低的1.5955美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收涨26美元，或1.3%，收报每吨2,023美元。
ICE-10月原糖期货 攀升0.12美分，或0.7%，收报每磅17.19美分，从上一个交易触及2月来最低的17美分修正上涨。其他原糖合约下跌。
交易员传言有小量买盘，因周五交易商持仓报告显示投机者持有的净多头头寸减少40%后，市场作出调整。
LIFFE-8月白糖合约 收低1.40美元，或0.3%，收报每吨446.90美元。
指标ICE次月可可期货 收低7美元，或0.2%，报3,083美元。LIFFE-9月可可期货 收低3英镑，或0.2%，报每吨1,922英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选