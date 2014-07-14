芝加哥期市：CBOT小麦期货反弹，因低吸买盘

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透芝加哥7月14日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一上涨2.4%，为三个月来最大单日升幅，交易商称，因在周五下挫至四年低位后有低吸买盘，令小麦反弹。
低级买盘也盖过季节性收割对冬麦合约带来的压力。
美国农业部周一表示，最新一周出口检验小麦37.752万吨，符合预期的32.5-53.5万吨。
7月小麦合约周一到期，交投清淡，市场大幅震荡。
分析师预计，美国农业部周一下午将表示，截至7月13日，春麦生长优良率为71%，较之前一周上升1个百分点。
CBOT-9月小麦期货 结算价报5.37-3/4美元，升11-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为74,453口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。