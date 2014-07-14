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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货反弹，因低吸买盘

路透芝加哥7月14日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周一上涨2.4%，为三个月来最大单日升幅，交易商称，因在周五下挫至四年低位后有低吸买盘，令小麦反弹。

低级买盘也盖过季节性收割对冬麦合约带来的压力。

美国农业部周一表示，最新一周出口检验小麦37.752万吨，符合预期的32.5-53.5万吨。

7月小麦合约周一到期，交投清淡，市场大幅震荡。

分析师预计，美国农业部周一下午将表示，截至7月13日，春麦生长优良率为71%，较之前一周上升1个百分点。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.37-3/4美元，升11-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为74,453口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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