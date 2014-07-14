芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，但天气前景向市场施压

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透芝加哥7月14日 - 美国大豆期货周一攀升，新作合约升幅最大，交易商表示，因市场在上周下跌至两年半低位后有一轮温和的低吸买盘。
但预期美国中西部未来两周天气接近完美，有利作物生长，令价格涨幅受限。
尽管多数合约收高，但周一将到期的7月大豆期货 微幅收低，因交易商在合约到期前出脱头寸。
分析师预期，美国农业部周一下午将公布上周美国大豆生长优良率仍然是20年来最高。
美国农业部周一早上表示，上周出口检验11.528万口，高于预期区间3-7.5万口，在整个交易日进一步支持大豆期货。
8月大豆期货合约 升1-1/4美分，报每蒲式耳11.97美元。
8月豆粕合约 收高0.8美元，报每短吨388.6美元。
8月豆油合约 收升0.11美分，报36.88美分。
今日CBOT大豆预估成交量为159,798口，豆粕为60,075口，豆油为65,613口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。