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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 11:10 BJT

更正-芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，但天气前景向市场施压

(更正：因译文有误，第五段应为“上周出口检验11.528万吨”，而非“上周出口检验11.528万口”)

路透芝加哥7月14日 - 美国大豆期货周一攀升，新作合约升幅最大，交易商表示，因市场在上周下跌至两年半低位后有一轮温和的低吸买盘。

但预期美国中西部未来两周天气接近完美，有利作物生长，令价格涨幅受限。

尽管多数合约收高，但周一将到期的7月大豆期货 微幅收低，因交易商在合约到期前出脱头寸。

分析师预期，美国农业部周一下午将公布上周美国大豆生长优良率仍然是20年来最高。

美国农业部周一早上表示，上周出口检验11.528万吨，高于预期区间3-7.5万吨，在整个交易日进一步支持大豆期货。

8月大豆期货合约 升1-1/4美分，报每蒲式耳11.97美元。

8月豆粕合约 收高0.8美元，报每短吨388.6美元。

8月豆油合约 收升0.11美分，报36.88美分。

今日CBOT大豆预估成交量为159,798口，豆粕为60,075口，豆油为65,613口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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