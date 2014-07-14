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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 04:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.66%，Nasdaq指数上涨0.56%

路透纽约7月14日 - 美国股市周一上涨，道指盘中刷下纪录新高，受花旗集团 强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高111.61点，或0.66%，至17,055.42点；标准普尔500指数 上涨9.53点，或0.48%，至1,977.10点；Nasdaq指数 收高24.93点，或0.56%，至4,440.42点。(完)
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