加拿大股市：因银行股、能源股和庞巴迪攀升而上涨

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透多伦多7月14日 - 加拿大主要股指周一上涨，因能源股和金融股跳升，扶助抵销金价下滑拖累金矿股大跌的影响。
加拿大主要股指反弹，上周因担心企业盈利前景而下跌。该股指本年迄今上升约11%。
股市上涨和大量获利了结令金价大跌2.2%。金矿股回落2.6%。
投资者将密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在本周在美国国会的作证，从中寻找美联储货币政策方向的进一步线索。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 涨45.73点，或0.30%，收报15,171.23点。10大类股中有七类收涨。
金融股升0.6%。能源股攀升1%。
庞巴迪(Bombardier) 的CSeries客机计划受到提振，因公司宣布，收到两份总计多至24架客机、价值约16亿美元的临时订单。在加拿大上市的庞巴迪股价劲升1.6%。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。