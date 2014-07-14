加拿大股市：因银行股、能源股和庞巴迪攀升而上涨

路透多伦多7月14日 - 加拿大主要股指周一上涨，因能源股和金融股跳升，扶助抵销金价下滑拖累金矿股大跌的影响。

加拿大主要股指反弹，上周因担心企业盈利前景而下跌。该股指本年迄今上升约11%。

股市上涨和大量获利了结令金价大跌2.2%。金矿股回落2.6%。

投资者将密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在本周在美国国会的作证，从中寻找美联储货币政策方向的进一步线索。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 涨45.73点，或0.30%，收报15,171.23点。10大类股中有七类收涨。

金融股升0.6%。能源股攀升1%。

庞巴迪(Bombardier) 的CSeries客机计划受到提振，因公司宣布，收到两份总计多至24架客机、价值约16亿美元的临时订单。在加拿大上市的庞巴迪股价劲升1.6%。(完)