《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.14 +0.47 +1.01 1355831
搜狐 55.86 +0.37 +0.67 343374
网易 78.00 +1.65 +2.16 330283
百度 188.52 +2.42 +1.30 2018985
台湾
台湾积体电路 22.66 +0.35 -0.66 3454676
联电 2.58 +0.10 +4.03 159837
日月光 6.74 +0.12 +1.81 182890
硅品精密 8.33 +0.05 +0.60 573388
和信超媒体 1.05 +0.00 +0.00 46321
友达 4.52 +0.32 +7.62 142669
中华电信 32.35 +0.25 +0.78 59221
台湾国际航电 58.15 +0.64 +1.11 1053996
香港
中国移动 51.20 +1.49 +3.00 363146
中国联通 16.61 +0.80 +5.06 181799
中国电信 52.49 +1.88 +3.71 13726
中芯国际 4.80 +0.08 +1.69 27773
电讯盈科 6.20 +0.16 +2.65 1534
(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。