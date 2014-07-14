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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.14 +0.47 +1.01 1355831

搜狐 55.86 +0.37 +0.67 343374

网易 78.00 +1.65 +2.16 330283

百度 188.52 +2.42 +1.30 2018985

台湾

台湾积体电路 22.66 +0.35 -0.66 3454676

联电 2.58 +0.10 +4.03 159837

日月光 6.74 +0.12 +1.81 182890

硅品精密 8.33 +0.05 +0.60 573388

和信超媒体 1.05 +0.00 +0.00 46321

友达 4.52 +0.32 +7.62 142669

中华电信 32.35 +0.25 +0.78 59221

台湾国际航电 58.15 +0.64 +1.11 1053996

香港

中国移动 51.20 +1.49 +3.00 363146

中国联通 16.61 +0.80 +5.06 181799

中国电信 52.49 +1.88 +3.71 13726

中芯国际 4.80 +0.08 +1.69 27773

电讯盈科 6.20 +0.16 +2.65 1534

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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