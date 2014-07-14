《美债周二展望》公债价格下滑，因预期联储主席叶伦国会证词立场强硬

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 交易商预期美联储主席叶伦周二国会证词立场强硬
* 对葡萄牙最大银行的担忧缓和
* 交易商关注6月零售销售数据
路透纽约7月14日 - 美国公债价格周一小跌，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二国会作证时对利率的立场宽松度降低。
分析师和投资人表示，周二将在参议院金融委员会作证的叶伦可能因应强劲的6月就业数据，而对升息采取强硬的立场。
“数据明显转强，进一步预示我们将更接近升息周期。”Wells Fargo Private Bank全球固定收益部门董事总经理George Rusnak表示，“如果你开始看到美联储对此承认的任何迹象，收益率可能自此再升一些。”
叶伦周三还将在众议院金融服务委员会讲话，这是美联储主席一年两次在参众两院委员会所作的证词陈述。
6月民间就业和非农就业岗位增幅均超预期，而失业率也降至近六年低点6.1%。交易商正密切关注美联储官员讲话，以寻找何时将开始升息的迹象，升息会拖累公债价格。
分析师表示，葡萄牙最大银行圣灵银行(BES)任命新执行长以及声明称该行主要股东已经出售了4.99%持股，缓和了对该行的担忧。
“圣灵银行必须重振旗鼓，”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示，“故事仍未展开，但当机立断的行动肯定能暂时安抚忧虑。”
分析师称，周二美国将出炉的6月零售销售数据可能提升对美国第二季经济成长改善的预期。根据路透调查，分析师预计6月零售销售增幅由5月的0.3%增至0.6%。
指标10年期公债 价格跌6/32，收益率报2.54%，上周五尾盘报2.52%。
30年期公债 跌11/32，收益率由3.34%升至3.36%。
欧洲央行总裁德拉吉的讲话对美国公债价格影响不大。德拉吉在一欧洲议会委员会讲话时重申，欧洲央行将维持货币政策高度宽松，并可能在必要时动用非传统工具应对低通胀持续过长时间。
美联储买入11.33亿美元2039年8月至2043年8月到期公债，但对公债价格无甚影响。
美国股市周一上涨，道指盘中刷下纪录新高，受花旗集团 强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息提振。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军/李爽; 审校 利棣儿/龚芳)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选