《美债周二展望》公债价格下滑，因预期联储主席叶伦国会证词立场强硬

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 交易商预期美联储主席叶伦周二国会证词立场强硬

* 对葡萄牙最大银行的担忧缓和

* 交易商关注6月零售销售数据

路透纽约7月14日 - 美国公债价格周一小跌，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二国会作证时对利率的立场宽松度降低。

分析师和投资人表示，周二将在参议院金融委员会作证的叶伦可能因应强劲的6月就业数据，而对升息采取强硬的立场。

“数据明显转强，进一步预示我们将更接近升息周期。”Wells Fargo Private Bank全球固定收益部门董事总经理George Rusnak表示，“如果你开始看到美联储对此承认的任何迹象，收益率可能自此再升一些。”

叶伦周三还将在众议院金融服务委员会讲话，这是美联储主席一年两次在参众两院委员会所作的证词陈述。

6月民间就业和非农就业岗位增幅均超预期，而失业率也降至近六年低点6.1%。交易商正密切关注美联储官员讲话，以寻找何时将开始升息的迹象，升息会拖累公债价格。

分析师表示，葡萄牙最大银行圣灵银行(BES)任命新执行长以及声明称该行主要股东已经出售了4.99%持股，缓和了对该行的担忧。

“圣灵银行必须重振旗鼓，”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示，“故事仍未展开，但当机立断的行动肯定能暂时安抚忧虑。”

分析师称，周二美国将出炉的6月零售销售数据可能提升对美国第二季经济成长改善的预期。根据路透调查，分析师预计6月零售销售增幅由5月的0.3%增至0.6%。

指标10年期公债 价格跌6/32，收益率报2.54%，上周五尾盘报2.52%。

30年期公债 跌11/32，收益率由3.34%升至3.36%。

欧洲央行总裁德拉吉的讲话对美国公债价格影响不大。德拉吉在一欧洲议会委员会讲话时重申，欧洲央行将维持货币政策高度宽松，并可能在必要时动用非传统工具应对低通胀持续过长时间。

美联储买入11.33亿美元2039年8月至2043年8月到期公债，但对公债价格无甚影响。

美国股市周一上涨，道指盘中刷下纪录新高，受花旗集团 强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息提振。 (完)

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