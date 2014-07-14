欧元区经济：欧洲央行总裁称欧元升值是经济持续复苏面临的风险

空中客车(Airbus,空中巴士) 总裁Fabrice Bregie亦呼吁欧洲央行采取行动让欧元贬值，协助被欧元强势所打击的出口业者。

德拉吉表示，欧元区料将持续温和复苏，但前景风险偏向下档。

他表示，“对于通胀在过长期间内处于过低水准的风险，欧洲央行管理委员会亦一致同意在必要时动用非传统措施以兹因应。 ”

“量化宽松正符合我们的权责，”他在提及所谓印钞购买资产的量化宽松时指出。