欧元区经济：欧洲央行总裁称欧元升值是经济持续复苏面临的风险

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
空中客车(Airbus,空中巴士) 总裁Fabrice Bregie亦呼吁欧洲央行采取行动让欧元贬值，协助被欧元强势所打击的出口业者。
德拉吉表示，欧元区料将持续温和复苏，但前景风险偏向下档。
他表示，“对于通胀在过长期间内处于过低水准的风险，欧洲央行管理委员会亦一致同意在必要时动用非传统措施以兹因应。 ”
“量化宽松正符合我们的权责，”他在提及所谓印钞购买资产的量化宽松时指出。
被记者询及他可能离职返回意大利时，德拉吉时表示，他没有离开欧洲央行的计画。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。