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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 07:12 BJT

欧元区经济：欧洲央行总裁称欧元升值是经济持续复苏面临的风险

空中客车(Airbus,空中巴士) 总裁Fabrice Bregie亦呼吁欧洲央行采取行动让欧元贬值，协助被欧元强势所打击的出口业者。

德拉吉表示，欧元区料将持续温和复苏，但前景风险偏向下档。

他表示，“对于通胀在过长期间内处于过低水准的风险，欧洲央行管理委员会亦一致同意在必要时动用非传统措施以兹因应。 ”

“量化宽松正符合我们的权责，”他在提及所谓印钞购买资产的量化宽松时指出。

被记者询及他可能离职返回意大利时，德拉吉时表示，他没有离开欧洲央行的计画。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰)
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