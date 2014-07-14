澳新经济指标预测--7月15日-7月22日****

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月15日(二) 0130 澳洲新车销售 6月 -- +0.3% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI )(较前季) 第二季 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.8% +1.5% 7月16日(三) 暂无重要数据公布 7月17日(四) 暂无重要数据公布 7月18日(五) 暂无重要数据公布 7月21日当周 7月21日(一) 暂无重要数据公布 7月22日(二) 暂无重要数据公布 (完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。