欧洲经济指标预测--7月15日-7月22日****

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月15日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0830 英国CPI(较前月) 6月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +2.5% +2.4% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +2.5% +2.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) +0.1% -0.9% (较上年同期) -4.5% -5.0% PPI产出物价指数(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 核心PPI产出物价指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +1.0% +1.0% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 7月 28.0 29.8 ZEW现况指数 67.0 67.7 7月16日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差18.51 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差35.05 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少2.70 减少2.74 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至5月三个月 6.5% 6.6% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.5% +0.7% (不包括奖金)(较上年) +0.8% +0.9% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差165 顺差157 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 5.0 4.8 7月17日(四) 0900 欧元区通胀率(较前月) 6月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源通胀率(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 7月18日(五) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 5月 盈余162 盈余187 (经季节调整)(亿欧元) 盈余230 盈余215 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出1,070 7月21日当周 7月21日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 6月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +3.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +6.2% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 5月 -- -0.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.2% 7月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差27.74 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 114.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差85.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 正11
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。