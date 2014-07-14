欧洲金融：葡萄牙希望新领导层能够带领圣灵银行走出困境

路透里斯本7月14日 - 境况艰难的葡萄牙Espirito Santo家族周一不得不出售其一手创立的圣灵银行(BES) 很大一部分股权，并接受由独立经理人管理该银行。此前，由于圣灵银行与该家族的联系，导致全球市场动荡。

最近圣灵银行背后的家族控股公司在审计中发现存在财务违规问题，令人担忧这家葡萄牙最大的上市银行可能蒙受巨亏。

这则消息在上周令葡萄牙债券和股票市场陷入动荡，并波及欧洲，亦殃及其它与Espirito Santo家族掌控企业有联系的企业。

Portugal Telecom 受到沉重打击，该公司正在等待该家族旗下一家控股企业所发逾10亿美元债券的偿付。

由于受到葡萄牙央行的压力，圣灵银行周一宣布，董事会已任命新管理层，包括由经济学家Vitor Bento出任首席执行官(CEO)。这些高层异动原本要等到7月末才进行。

此外，葡萄牙债务管理机构IGCP负责人Joao Moreira Rato将担任财务总监(CFO)，Jose Honorio担任副CEO。他们将取代Espirito Santo家族成员，其中包括稍早同意辞职的家族领导人Ricardo Espirito Santo Salgado以及其它忠于该家族的董事会成员。