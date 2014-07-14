欧洲金融：葡萄牙希望新领导层能够带领圣灵银行走出困境

德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透里斯本7月14日 - 境况艰难的葡萄牙Espirito Santo家族周一不得不出售其一手创立的圣灵银行(BES) 很大一部分股权，并接受由独立经理人管理该银行。此前，由于圣灵银行与该家族的联系，导致全球市场动荡。
最近圣灵银行背后的家族控股公司在审计中发现存在财务违规问题，令人担忧这家葡萄牙最大的上市银行可能蒙受巨亏。
这则消息在上周令葡萄牙债券和股票市场陷入动荡，并波及欧洲，亦殃及其它与Espirito Santo家族掌控企业有联系的企业。
Portugal Telecom 受到沉重打击，该公司正在等待该家族旗下一家控股企业所发逾10亿美元债券的偿付。
由于受到葡萄牙央行的压力，圣灵银行周一宣布，董事会已任命新管理层，包括由经济学家Vitor Bento出任首席执行官(CEO)。这些高层异动原本要等到7月末才进行。
此外，葡萄牙债务管理机构IGCP负责人Joao Moreira Rato将担任财务总监(CFO)，Jose Honorio担任副CEO。他们将取代Espirito Santo家族成员，其中包括稍早同意辞职的家族领导人Ricardo Espirito Santo Salgado以及其它忠于该家族的董事会成员。
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透上海4月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% 上限6.20% AA- 2.16 第3-7年偿还20%本金 安徽省信用担保集团担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 简阳
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% AA 4/20-4/26 长江证券 投资控股集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 *5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券