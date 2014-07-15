欧洲金融：葡萄牙希望新领导层能够带领圣灵银行走出困境

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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**出售圣灵银行持股**
圣灵银行股价过去一个月市值缩水逾一半，周一重挫7.48%，收在0.4450欧元，但葡萄牙股市大盘上扬，Portugal Telecom也收高1.96%，脱离上周触及的纪录低点。
圣灵银行主要股东圣灵金融集团(ESFG)称，周一收盘后，其以每股0.34欧元的价格出售4.99%股份，将持股比例降至20.1%，这是Espirito Santo家族降低对圣灵银行掌控的部分举措。
“利用出售4.99%持股所得资金，ESFG可以履行一项保证金贷款的偿债义务，”ESFG在一份声明中称。
“售股所得再加上贷款银行持有的一些其他抵押品，就可最终全额偿还这笔保证金贷款，并完全还清所有相关债务，”声明称。
ESFG是Espirito Santo家族商业帝国的一部分，是一家多元化集团，持股银行、酒店以及医疗保健等众多企业。
Espirito Santo家族创立了圣灵银行，但在6月数十亿欧元的增资完成后，失去对该行的控股权。
ESFG在周一的声明中还表示，其已申请豁免，解除与增资配股相关的180天禁售期，使其可以售股。(完) (编译/审校 郑茵/李爽/许娜)
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