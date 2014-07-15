金砖国家：7月14日股汇市收盘纵览

路透7月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月14日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收高0.47%报1,063.66点。

中国股市：沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅，汽车板块领涨大盘

香港股市：小幅收高，中国三大无线运营商表现出色

中国汇市：人民币即期连三日收贬，客盘购汇多料测试6.21关口

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拉美股市：巴西股市上涨，因投资者押注巴西世界杯失利将导致巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月大选前支持率下降。巴西股指 涨1.75%，明晟MSCI拉美股指 创近一个月最大单日涨幅。

拉美汇市：智利披索微幅下滑，该国下调今年经济成长预估

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南非股市：南非股市与全球市场一道连续第二日上涨，本周焦点转向将于后半周公布利率决议的国内央行。指标Top-40绩优股指数 收高0.8%，报46,433点；综合指数 涨0.7%，报51,540点。

南非汇市：兰特持平，金属工人罢工持续

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印度股市：印度股市承受压力，连续第五个交易日下滑，因外国投资者转为卖方，打击蓝筹股。NSE指数 收跌0.07%至7,454.15点。BSE指数 跌0.07%至25,006.98点。

印度汇市：印度卢比下跌，走势与其他亚币相反，市场对联邦预算案缺乏细节感到失望，股市在外国投资者转为卖方下持续下滑。卢比兑美元 收报60.07/08，周五收报59.93/94。

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俄罗斯股市：指标股指 跌1.54%，报1,361.89点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.38%，报739.61点。