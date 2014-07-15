金砖国家：7月14日股汇市收盘纵览

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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路透7月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月14日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收高0.47%报1,063.66点。
中国股市：沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅，汽车板块领涨大盘
香港股市：小幅收高，中国三大无线运营商表现出色
中国汇市：人民币即期连三日收贬，客盘购汇多料测试6.21关口
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拉美股市：巴西股市上涨，因投资者押注巴西世界杯失利将导致巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月大选前支持率下降。巴西股指 涨1.75%，明晟MSCI拉美股指 创近一个月最大单日涨幅。
拉美汇市：智利披索微幅下滑，该国下调今年经济成长预估
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南非股市：南非股市与全球市场一道连续第二日上涨，本周焦点转向将于后半周公布利率决议的国内央行。指标Top-40绩优股指数 收高0.8%，报46,433点；综合指数 涨0.7%，报51,540点。
南非汇市：兰特持平，金属工人罢工持续
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印度股市：印度股市承受压力，连续第五个交易日下滑，因外国投资者转为卖方，打击蓝筹股。NSE指数 收跌0.07%至7,454.15点。BSE指数 跌0.07%至25,006.98点。
印度汇市：印度卢比下跌，走势与其他亚币相反，市场对联邦预算案缺乏细节感到失望，股市在外国投资者转为卖方下持续下滑。卢比兑美元 收报60.07/08，周五收报59.93/94。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.54%，报1,361.89点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.38%，报739.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.36%，至34.3275卢布；卢布兑欧元 跌0.37%，至46.7220卢布。(完) (整理 石冠兰 审校 戴素萍)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。