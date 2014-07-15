美国与加拿大经济指标预测--7月15日-7月22日****

标题新闻：英国央行总裁卡尼称英国金融企业为大选相关风险做好了“充分准备”
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以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月14日当周
7月15日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月12日当周 -- +1.7%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 17.00 19.28
1230 美国进口价格(较前月) 6月 +0.3% +0.1%
出口价格(较前月) +0.2% +0.1%
1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +0.3%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月12日当周 -- +6.0%
1400 美国企业库存 5月 +0.6% +0.6%
7月16日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月11日当周 -- 353.9
再融资指数 -- 1,328.9
1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 +1.0% -0.1%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月终值 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.8% +2.0%
核心PPI(较前月) +0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +2.0%
1300 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,368
外资购买美国公债(亿美元) 5月 -- 净卖出136
1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.6%
制造业产出(较前月) +0.4% +0.6%
产能利用率 79.3% 79.1%
1400 加拿大央行利率决议 1.0% 1.0%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 50 49
7月17日(四)
1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 101.8 100.1
建筑许可年率(万户) 104.0 100.5
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月12日当周 31.0 30.4
四周均值(万人) -- 31.2
续请失业金人数(万人) 7月5日当周 257.5 258.4
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正16.0 正17.8
7月18日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.6% +1.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 83.0 82.5
现况指数 97.0 96.6
预期指数 74.0 73.5
1400 美国领先指标 6月 +0.5% +0.5%
1430 美国ECRI经济领先指标 7月11日当周 -- 136.1
7月21日当周
7月21日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 6月 -- 正0.21
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 6月 -- --
7月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月19日当周 -- --
1230 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4%
未经季节调整CPI (较上年同期) +2.1% +2.1%
扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月) +0.2% +0.3%
扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期) +2.0% +2.0%
实质所得 -0.2% -0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月19日当周 -- --
1300 美国房价(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +5.9%
美国房价指数 -- 211.4
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 495 489
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 正3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 6月 -- +0.3% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 龚芳)
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