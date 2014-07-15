南美金融：阿根廷抗争债权人呼吁进行协商，称仍有可能达成协议

2012年，美国纽约地方法官Thomas Griesa裁定，按照平等对待条款，阿根廷需支付给抗争债权人13.3亿美元外加应计利息。该条款适用于最早1994年发行的债券。

如果达不成协议，阿根廷将再次陷入违约境地。目前，该国正面临经济衰退、全球排名居前的高通胀率以及外汇储备减少的挑战。

路透在联络阿根廷和美国政府官员以及两国大使馆时，均未能获得评论。

阿根廷仍然要求在谈判期间暂停执行Griesa裁决，以便获得进一步的时间。

阿根廷政府表示，受《未来发行权利(Rights upon Future Offers,RUFO)》条款所限，该国无法主动向抗争债权人提出更优惠的重组条款。《未来发行权利》的目的是避免有人获得比接受重组债权人更好的条件，这项规定将于12月31日到期。

阿根廷内阁首席部长Jorge Capitanich在周一上午的例行简报会中，未提及债务谈判的情况。(完) (编译 张明钧/洪曦; 审校 郑茵)