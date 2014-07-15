《香港报摘》--信报7月15日

* 头版头条：

--海南省掀起严厉整治囤地的新一轮风暴，政府近日约见12家处理闲置土地缓慢的大型企业，要求本月底前完成闲置土地处置等工作。

* 其他：

--港交所 计划9月联同上海证券交易所举行大规模联合预演，并向国际投资者推介沪港通的安排。

--华尔街日报引述消息人士指出，中国国际金融正酝酿香港上市，并于未来数周与其他投行会面，以挑选其上市安排行。

--越南排华事件持续打击华资在当地投资的信心，德意志银行的报告指，理文造纸 已暂停在当地厂房的建设工程，以进一步观察事态发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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