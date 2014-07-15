《香港报摘》--信报7月15日

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
* 头版头条：
--海南省掀起严厉整治囤地的新一轮风暴，政府近日约见12家处理闲置土地缓慢的大型企业，要求本月底前完成闲置土地处置等工作。
* 其他：
--港交所 计划9月联同上海证券交易所举行大规模联合预演，并向国际投资者推介沪港通的安排。
--华尔街日报引述消息人士指出，中国国际金融正酝酿香港上市，并于未来数周与其他投行会面，以挑选其上市安排行。
--越南排华事件持续打击华资在当地投资的信心，德意志银行的报告指，理文造纸 已暂停在当地厂房的建设工程，以进一步观察事态发展。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。