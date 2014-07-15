《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月15日

路透香港7月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高111.61点，或0.66%，报17,055.42点。受花旗集团 强劲业绩 和医疗保健企业更多并购交易消息提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.390 1.08 23428 13.515 1.16 中国铝业 9.630 3.77 86175 2.985 0.85 中国移动 51.200 3.00 363146 79.360 1.03 中国人寿 40.600 1.35 26035 20.977 0.13 中石油 129.750 1.64 14762 10.056 0.66 中石化 93.540 0.29 13295 7.249 0.55 汇丰控股 51.080 0.95 910258 79.174 0.03 中电信 52.490 3.71 13726 4.068 0.44 中国联通 16.610 5.06 181799 12.873 0.10 兖州煤业 7.540 -0.40 6420 5.844 -0.45 华能国际 47.480 1.02 50893 9.199 1.43 南方航空 15.610 1.69 9574 2.420 -0.84 东方航空 16.010 0.50 8059 2.482 -0.74 中芯国际 4.800 1.69 27773 0.744 -0.80（完 ）