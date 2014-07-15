《中国报摘》--中国证券报7月15日

* 头版头条:

--日前，中国证监会按法定程序核准了12家企业的首发申请。业内人士认为，自6月初IPO“第二季”首批10家企业拿到批文后，低发行价、低市盈率、高比例回拨成为本轮IPO特点。新获准发行的12家企业发行有望延续上述特点。

* 其他:

--证监会上市公司监管部巡视员、副主任赵立新日前表示，证监会正在抓紧研究制定上市公司市值管理意见和股权激励管理办法修改工作。下一步，证监会将继续贯推动相关政策尽早出台落地，为上市公司的发展提供更好的市场环境。

--对于大量信用债的信用评级被上调，交易人士指出，发债主体与机构投资者双方的利益驱动，应该是近阶段信用债评级异常大面积上调的最大幕后推手。

--中证视点文章指出，迹象表明，对经济走势不宜过度悲观，下半年货币政策或稳中求“立”，在保持总量稳定的同时加快利率调控框架搭建，加大价格型工具运用力度。