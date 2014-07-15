香港个股：新城发展发行3亿美元五年期优先票据，息率10.25%

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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路透香港7月15日 - 专注于长三角地区的中国房地产商--新城发展控股有限公司 周二称，计划发行本金总额3.5亿美元五年期优先票据，息率10.25%。
该公司在联交所一份声明中称，扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额约3.416亿美元，拟用于偿还若干现有债务、拨付收购用作住宅及商业发展的土地所需资金及作一般公司用途。
票据的发售价为本金额的99.046%，于2019年7月21日到期，每半年支付一次利息，将于新加坡交易所上市。摩根大通 、瑞信 、瑞银 、法国巴黎银行 、中信里昂及招商证券（香港）担任发行的联席账簿管理人。
香港时间09:38，该股持平于0.72港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。