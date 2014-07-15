美国金融：花旗业绩好于预期，对其他大银行也是好兆头

相比之下，他称政府债券、外汇及其他利率、汇率产品交易营收同期下滑约30%。

那些拥有庞大公司债及抵押债券业务的银行料将受益最多。美国银行、摩根大通及高盛将在本周稍晚公布季度财报，而根据Coalition Analytics的数据，2013年这些银行在信贷及有价证券化产品等方面的排行皆名列前茅。

根据Coalition的数据，摩根士丹利预料获利将缩水，因该公司对于上述领域的曝险较少，反而是比较着重于商品及股票等领域。

野村证券分析师Steven Chubak表示，“那些更加注重发展利差产品的业者，表现应该会相对突出。”

美国银行、摩根士丹利及摩根大通的代表皆拒绝置评，高盛则是未立即回覆置评请求。

就算交易业务的成绩没有投资人想像的那么糟，银行业者仍将苦于提振该业务的获利。

TABB Group固定收益益产品研究主管Anthony Perrotta表示，“经纪商运营环境仍是相当困顿。”(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 龚芳/李爽)