中港股业绩：中兴通讯料上半年净利润达10-11.5亿元，同比大增逾两倍

刊登在深圳证券交易所的公告称，预计上半年实现基本每股收益0.29-0.33元；此前在一季度的业绩报告中，公司曾预计2014年上半年将实现净利润8-10亿元。

中兴通讯表示，上半年，由于集团持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额均有较大提升；而期间费用增长低于预期，因此较前次业绩预告，归属于上市公司股东的净利润有所升高。