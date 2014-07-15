中港股业绩：中兴通讯料上半年净利润达10-11.5亿元，同比大增逾两倍

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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路透上海7月15日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司 周二刊登半年度业绩预告修正公告称,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润10-11.5亿元人民币，同比增长222.57%-270.96%。
刊登在深圳证券交易所的公告称，预计上半年实现基本每股收益0.29-0.33元；此前在一季度的业绩报告中，公司曾预计2014年上半年将实现净利润8-10亿元。
中兴通讯表示，上半年，由于集团持续加强合同盈利管理，国际合同毛利率改善、国内4G系统项目营业收入占比上升，总体毛利率和毛利总额均有较大提升；而期间费用增长低于预期，因此较前次业绩预告，归属于上市公司股东的净利润有所升高。
中兴通讯一季度实现净利润6.22亿元，同比增203.51%。
中兴通讯A股周一收报13.03元，过去三个月累计跌近5%。(完)
欲了解详情,请点选深圳证交所公告 here (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。