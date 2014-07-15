《中国重要政经日程》--7月15日

--中国国家主席习近平将于7月15日至16日出席在巴西举行的金砖国家领导人第六次会晤。

--中国国家主席习近平将于7月17日至23日对巴西、阿根廷、委内瑞拉和古巴进行国事访问，并在访问巴西期间出席中国－拉美和加勒比国家领导人会晤。