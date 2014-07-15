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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 08:19 BJT

《中国重要政经日程》--7月15日

==========================今日重要政经日程==========================

7/15（周二）

--中国国家主席习近平将于7月15日至16日出席在巴西举行的金砖国家领导人第六次会晤。

==========================近期重要政经日程==========================

7/17（周四）

--中国国家主席习近平将于7月17日至23日对巴西、阿根廷、委内瑞拉和古巴进行国事访问，并在访问巴西期间出席中国－拉美和加勒比国家领导人会晤。

7/19（周六）

--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。

7/23（周三）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

7/29（周六）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

*9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 谢衡)
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