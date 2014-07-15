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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月15日-7月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期   时间  国家   规模      发行细节
 7/15         西班             标售六个月和12个月期国库券
              牙               
 7/16         德国   40亿欧元  标售10年期联邦债券
 7/16   0130  日本             提高流动性标售
 7/16   0120  日本             标售12个月期贴现国库券
 7/17         法国             标售中期政府债券(BTAN)/指数关联
                               债券
 7/17         西班             标售公债
              牙               
 7/17         英国             标售2024年到期指数关联债券
 7/17   0120  日本             标售三个月期贴现国库券
 7/18         日本             标售五年期公债
 7/21   1350  法国             标售国库券(BTF)
                               
 7/22         英国             标售2024年到期指数关联债券
                               
 7/22         西班             标售三个月和九个月期国库券
              牙               
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 石冠兰 审校　戴素萍)
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