《全球主要国家债券发行预告》--7月15日-7月22日

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/15 西班 标售六个月和12个月期国库券 牙 7/16 德国 40亿欧元 标售10年期联邦债券 7/16 0130 日本 提高流动性标售 7/16 0120 日本 标售12个月期贴现国库券 7/17 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关联 债券 7/17 西班 标售公债 牙 7/17 英国 标售2024年到期指数关联债券 7/17 0120 日本 标售三个月期贴现国库券 7/18 日本 标售五年期公债 7/21 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/22 英国 标售2024年到期指数关联债券 7/22 西班 标售三个月和九个月期国库券 牙 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。