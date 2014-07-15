《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月15日

*工商时报：

--首批台资银行大陆第二分行获准开业。合库、土银两大公股银行昨日同步取得银监会发出的天津分行开业许可，这也是六家台资银行取得大陆第二分行筹建许可近半年来，首批拿到开业许可的二家银行。

--摩根士丹利证券乐观预估，下半年iPhone6备货将达近9,000万支、此数值创下外资圈预估最新，并与巴克莱证券联袂将苹果目标价调升至110美元，昨日带动外资圈进一步调升苹果供应链目标价，鸿海 、大立光 昨各以110、2,560台币再创波段、历史新高。

--政策猛打炒房，市场前景混沌、潜在买家观望且出价保守，即将在下周24日公开标售的广慈博爱园区地上权开发案，以及台北、高雄等多笔标售案，估计下半年有上千亿台币总底价的大型不动产招商案，恐将埋下变数。

--金管会请银行力挺文创产业，不少公股银行近期主动向创投公会探询关于文创放款事宜，包括华南银、一银、中信银等都有和创投公会接触，也新增不少谈成的放款的案件，创投公会指出，未来打算牵线，让银行可以直接与文化创业者接触，协助文创业者了解申请贷款的程序。

*经济日报：

--苹果5.5寸版iPhone 6恐受机壳良率问题，以及触控面板在荧幕边缘感应不佳等限制，无法与4.7寸版同时在9月底上市。业界预期，苹果将重新评估下一代iPhone供应链，TPK 有望以其他技术重新夺回触控面板订单，可成 与鸿准 也可能掀起机壳抢单角力战。

--金管会研拟开放证券商引进香港〞点心债〞等境外人民币债券到境内销售，并向中央银行争取开放国际证券业务分公司(OSU)推出连结台股、汇率的衍生性商品，以扩大券商业务范围，并有助吸引更多外资买台股。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。