韩国数据：6月出口修正值为同比增加2.5%，持平于初值

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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路透首尔7月15日 - 海关周二公布的修正数据显示，韩国6月出口较上年同期上升2.5%，持平于本月稍早产业通商资源部公布的初值。
修正数据显示，韩国6月对美国出口较上年同期增长15%，对欧盟出口则略降0.5%，对中国出口下滑1%。
以下为韩国关税厅发布的5月外贸修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差5.5 顺差5.3
出口额(10亿美元) 47.9 47.8
(较上年同期变动%) +2.5 +2.5
进口额(10亿美元) 42.4 42.6
(较上年同期变动%) +4.1 +4.5
*初值为产业通商资源部7月1日公布的数字。(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。