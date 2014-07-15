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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 08:32 BJT

韩国数据：6月出口修正值为同比增加2.5%，持平于初值

路透首尔7月15日 - 海关周二公布的修正数据显示，韩国6月出口较上年同期上升2.5%，持平于本月稍早产业通商资源部公布的初值。

修正数据显示，韩国6月对美国出口较上年同期增长15%，对欧盟出口则略降0.5%，对中国出口下滑1%。

以下为韩国关税厅发布的5月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差5.5 顺差5.3

出口额(10亿美元) 47.9 47.8

(较上年同期变动%) +2.5 +2.5

进口额(10亿美元) 42.4 42.6

(较上年同期变动%) +4.1 +4.5

*初值为产业通商资源部7月1日公布的数字。(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
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