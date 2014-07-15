中国债市：六个月期国库现金定存中标利率4.32%--业内人士

路透上海7月15日 - 业内人士周二透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.32%，最近一次同期限品种是4月15日进行的，利率为5.00%。

今日进行的国库现金定存为今年第七期，起息日为7月15日，到期日为2015年1月13日。

包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%

二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%

三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%

四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%

五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%

六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%

七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%

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合计 3,300