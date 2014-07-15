中国债市：六个月期国库现金定存中标利率4.32%--业内人士

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路透上海7月15日 - 业内人士周二透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.32%，最近一次同期限品种是4月15日进行的，利率为5.00%。
今日进行的国库现金定存为今年第七期，起息日为7月15日，到期日为2015年1月13日。
包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
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合计 3,300
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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