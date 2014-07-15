香港金融：金管局纽约时段向市场注资19.37亿港元，因港元走强

路透香港7月15日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周一在纽约交易时段再向市场注资，金额为19.37亿港元，连同稍早，当日共向市场注入38.75亿港元。

本次注资后，银行体系结余周四（17日）将增至2,048.60亿港元。

香港时间08:29，港元兑美元 报7.7501。

金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见；累计共向市场注入409.9亿港元。

金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需,包括因近期以港元合并收购活动和派息。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完）