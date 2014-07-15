《中国已公布新股发行上市日程表》--7月15日

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*7/23 沪 康尼机电 732111 不超过7,230 -- -- 国泰君安 7/28
*7/23 沪 长 白 山 732099 不超过6,667 -- -- 安信证券 7/28
*7/23 沪 中材节能 732126 不超过8,000 -- -- 光大证券 7/28
*7/23 沪 川仪股份 732100 不超过10,000 -- -- 广发证券 7/28
*7/23 深 台城制药 002728 不超过2,500 -- -- 国信证券 7/28
*7/23 深 天华超净 300390 不超过2,080 -- -- 东海证券 7/28
*7/24 沪 会 稽 山 -- 不超过10,000 -- -- 中金公司 7/29
*7/24 深 三联虹普 300384 不超过1,334 -- -- 国都证券 7/29
*7/24 深 国祯环保 300388 不超过2,206 -- -- 国元证券 7/29
*7/24 深 艾 比 森 300389 不超过2,106 -- -- 光大证券 7/29
*7/24 深 康跃科技 300391 不超过1,667 -- -- 长城证券 7/29
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
-- 沪 北特科技 603009 2,667 7.01 19.47 海通证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有新增。(完) (发稿 林琦；审校 林高丽)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。