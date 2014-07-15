《图表新闻》新兴经济体央行增加硬通货储备，以防范市场大跌

中国储备规模直逼4万亿美元关口。

并不是所有国家都在积攒储备。俄罗斯储备规模较2013年底降低了6.6%，至4,758亿美元，脆弱五国中的南非则减少了9.5%。尼日利亚和乌克兰外储减少了13-14%。

外储增加有助于平抑对新兴市场出现国际支付危机的忧虑，不过仍有一些例外，参见基于美银美林数据制作的图表：link.reuters.com/san42w

一个标准是一国外储可支持进口的月份数，三个月被视作最低安全数目。第二个标准基于所谓盖杜蒂-格林斯潘法则，要求储备规模至少相当于未来一年内到期的外债。

原理是国家应有足够储备抵御外部融资的突然终止。