《图表新闻》新兴经济体央行增加硬通货储备，以防范市场大跌

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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中国储备规模直逼4万亿美元关口。
并不是所有国家都在积攒储备。俄罗斯储备规模较2013年底降低了6.6%，至4,758亿美元，脆弱五国中的南非则减少了9.5%。尼日利亚和乌克兰外储减少了13-14%。
外储增加有助于平抑对新兴市场出现国际支付危机的忧虑，不过仍有一些例外，参见基于美银美林数据制作的图表：link.reuters.com/san42w
一个标准是一国外储可支持进口的月份数，三个月被视作最低安全数目。第二个标准基于所谓盖杜蒂-格林斯潘法则，要求储备规模至少相当于未来一年内到期的外债。
原理是国家应有足够储备抵御外部融资的突然终止。
但根据第一条标准，埃及和乌克兰看起来就很脆弱，两国储备仅够支付两个月的进口额。阿根廷、土耳其和乌克兰的外储则看来不足以偿还短期债。(完) (编译 王丽鑫/白云/石冠兰 审校 张若琪/徐文焰/杜明霞)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。