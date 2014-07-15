中国公开市场：今日进行200亿元正回购操作，期限28天--业内人士

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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路透上海7月15日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作，期限仍为28天。
本周公开市场将有550亿元人民币资金到期投放，其中包括500亿元正回购和50亿元三年期央票到期。
中国央行上周正回购操作与前周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起转向正回购，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。但自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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