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市场报道 | 2014年 7月 15日 星期二 09:02 BJT

英国经济：6月零售销售同比增速急剧放缓，或受升息忧虑影响--BRC

路透伦敦7月15日 - 英国零售业联盟(BRC)周二表示，可能受升息忧虑影响，英国6月零售销售增速放缓至三年来最低水位，为近期公布的低迷经济数据又添一笔。

BRC表示，6月零售销售额较上年同期仅增0.6%，如果剔除掉复活节月份不同引发的年度波动，这将成为2011年5月以来最低增速。

消费者支出成为英国过去一年经济复苏意外强劲的主要推手，但英国央行5月表示，预计增速将在今年下半年微幅放缓。

BRC表示，第二季销售增速整体强劲，增长2.6%，为去年第三季以来最快的日历季度增速。

但由于今年复活节落入第二季，而去年是在第一季，数据被夸大了，季度末支出增速放缓，而5月的年度增速为2.0%。(完) (编译 石冠兰 审校　戴素萍)
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