《中国金融债发行日程表》--7月15日

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 7/16-7/17 (今年第18期增发债) 至多60 5 周二招标 固息增发债 7/16-7/17 (今年第九期增发债) 至多50 3 周二招标 固息增发债 7/16-7/17 (今年第16期增发债) 至多50 10 周二招标 固息增发债 7/16-7/17 (今年第15期增发债) *农发行 50 3 周四招标 固息金融债 7/18-7/21 (今年40期新发) 50 5 周四招标 固息金融债 7/18-7/21 (今年41期新发) 50 7 周四招标 固息金融债 7/18-7/22 (今年42期新发) 50 10 周四招标 固息增发债 7/18-7/22 (今年23期三次增发) *农发行 50 3 4.72% 固息金融债 7/15-7/16 (今年38期新发) 50 5 4.95% 固息金融债 7/15-7/16 (今年39期新发) 50 7 5.1572% 固息增发债 7/15-7/17 (今年28期首次增发) 50 1 4.2364% 固息增发债 7/15-7/17 (今年37期二次增发) 进出口行 至多60 四个月 *3.9085% 贴现金融债 7/10-7/14 至多50 5 *4.8941% 固息金融债 7/10-7/14 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。