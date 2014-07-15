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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 08:51 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月15日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
=============================================================================
 *国开行       至多60           1        周二招标      固息增发债    7/16-7/17
                                    (今年第18期增发债)
               至多60           5        周二招标      固息增发债    7/16-7/17
                                    (今年第九期增发债)
               至多50           3        周二招标      固息增发债    7/16-7/17
                                    (今年第16期增发债)
               至多50          10        周二招标      固息增发债    7/16-7/17
                                    (今年第15期增发债)
 *农发行         50             3        周四招标      固息金融债    7/18-7/21
                                      (今年40期新发)
                 50             5        周四招标      固息金融债    7/18-7/21
                                      (今年41期新发)
                 50             7        周四招标      固息金融债    7/18-7/22
                                      (今年42期新发)
                 50             10       周四招标      固息增发债    7/18-7/22
                                    (今年23期三次增发)
 *农发行         50             3         4.72%        固息金融债    7/15-7/16
                                      (今年38期新发)
                 50             5         4.95%        固息金融债    7/15-7/16
                                      (今年39期新发)
                 50             7         5.1572%      固息增发债    7/15-7/17
                                    (今年28期首次增发)
                 50             1         4.2364%      固息增发债    7/15-7/17
                                    (今年37期二次增发)
  进出口行     至多60         四个月     *3.9085%      贴现金融债    7/10-7/14
               至多50           5        *4.8941%      固息金融债    7/10-7/14
  农发行      100-200          --          --            --             7/24
  农发行      100-200          --          --            --             8/7
  农发行      100-200          --          --            --             9/11
  农发行      100-200          --          --            --             9/22
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)


 (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
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