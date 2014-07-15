《中国报摘》--其他报纸重要消息7月15日

**上海证券报**

--近期中国保监会连发监管令，严控保险中介风险，上周又下发了紧急通知明确，对在摸清底数工作中自查不认真，未按监管要求按时报送材料，或弄虚作假、隐报瞒报虚报的保险机构和保险中介机构，予以处罚。

*证券时报**

--中原地产研究部统计数据显示，截至7月13日，全国30家房企公布上半年销售业绩，有14家房企同比下调，大部分企业的涨幅放缓。业内专家认为，近半房企业绩同比下滑为数年来首次出现，另外，在信贷不放松的大背景下，各地限购放松也无法改变楼市下行趋势。

--上周两融余额环比增加2.45%，达到4,216.14亿元，连刷历史新高。从融资融券交易趋势看，融资买入继续升温，而融券卖出有所收敛，整体交易保持了良好的热度。

**21世纪经济报道**

--中国证券金融公司日前就债券借贷业务进行了专题研究，并就将此项业务引入交易所债市向各大券商征集意见，意见反馈截止到本周一（7月14日）；具体内容包括，新增转融券交易品种和期限，完善约定申报交易方式等。

--记者获悉，自2014年一季度开始，平安银行重庆分行煤炭贸易融资逾期超过90天的贷款和问题授信正不断被列入次级、可疑等不良贷款范畴。对于已经暴露的问题授信，现在平安重庆分行多数采取的“重组”的办法，同时仍寄希望于煤炭行业的回暖。

**东方早报**

--国投系旗下五家公司7月15日起集体停牌，国家开发投资公司公告称，因存在拟披露的重大事项，有业内分析认为，国资委混合所有制试点首批名单或今日公布。

**人民日报**

--国家邮政局获悉，上半年，中国快递业务继续保持快速增长，业务量完成59亿件，同比增长53.7%；业务收入完成898亿元，同比增长42.5%，6月份当月快递业务量达到11.3亿件，创单月历史新高。（完）