《香港报摘》--其他报纸重要消息7月15日

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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*明报：
--随着沪港通即将推出，市场再度炒作AH股差价，不少较A股便宜的H股都被炒起，浙江世宝 及山东墨龙 等再创52周新高。
*星岛日报：
--港府发行的首批通胀挂钩债券iBond 将于7月28日到期，最后一期债息为年息4.02厘，连同以往5次派息计，每手1万港元iBond共可收息1,355港元；三年期计每年平均回报率为4.517厘。
*苹果日报：
--细价楼价格继续飙升，荃湾广场录破顶成交，一个顶层连天台单位，实用尺价逾1.2万港元，单位于过去6年急速升值1.2倍，创下屋苑历史新高价。
*文汇报：
--本港楼市交投近期畅旺，有业界人士要求放宽调控措施。金管局总裁陈德霖撰文指出，当能确认楼市进入下行周期，便会适当放宽早前收紧的监管措施。但基于影响楼市的因素复杂多变，所以会密切监察市场变化，适时采取相应措施去调节银行按揭信贷的供应。
*大公报：
--资本策略 积极出售旗下商业项目，市传旗下深水埗黄金中心获买家洽购至尾声，洽购价约6.55亿港元，资策持货两年帐面料赚1.75亿港元。（完）
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台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 罗亦菲/张亚璇； 审校 雷美珍/林高丽)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。