《全球重要经济事件一览表》--7月15日-7月22日

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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7月15日(二)
华盛顿--美联储主席叶伦就半年货币政策报告对参议院金融委员会作证(1400)。
华盛顿--美联储总法律顾问Scott Alvarez在众议院金融服务委员会，就司法部的Operation Choke Point行动作证(1400)。
伦敦--英国金融服务网络安全峰会。英国央行执行理事Andrew Gracie将发言。
伦敦--金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席财政委员会会议(0900)。
巴黎--法国央行总裁诺亚就信用卡安全年度报告召开新闻发布会(0730)。
悉尼--澳洲央行发布7月货币政策会议记录(0130)。
7月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在众议院金融服务委员会进行第二天作证(1400)。
纽约--美国财政部长杰克卢在该市阿尔法资产管理会议(Alpha Asset Management Conference)上讲话(1230)。
洛杉矶--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在南加州大学讲话，主题为“货币政策与马奇诺防线”(1600)。
华盛顿--美联储公布经济形势褐皮书(1800)。
法兰克福--欧洲央行公布题为“欧元的国际角色”的报告。
渥太华--加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告。总裁波洛兹就货币政策报告召开新闻发布会(1515)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月货币政策会议记录(0730)。
7月17日(四)
美国欧文斯伯勒--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在当地一会议上发言，主题为美国经济与货币政策(1735)。
伦敦--英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话(0745)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。计划中无利率声明公布。
悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪参加国际金融与监管中心一会议的小组讨论。
芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为芬兰经济(1245)。
7月18日(五)
东京--日本央行将发布6月政策会议记录(2350)。
芬兰波里--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为房地产(1100)。
7月21日(一)
暂无重要经济事件公布。
7月22日(二)
悉尼--第二届拉美澳洲投资者论坛。澳洲央行负责金融市场的助理总裁德贝尔将是重要发言嘉宾。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会的餐会上发表讲话(0300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。