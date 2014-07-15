《新兴市场重要经济事件预告》--7月15日-7月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月15日(二)

马卡迪市--世界银行行长金墉到访菲律宾。金墉将同当地政府官员、市民团体、民间行业以及青年组织人士会面。他还将在菲律宾总统办公室组织的一会议上发言。

布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu主持一圆桌会议，将与经济学家们进行讨论。

巴西利亚--巴西央行召开政策货币委员会会议(至7月16日)。

比勒陀利亚--南非央行将召开为期三天的货币政策委员会会议(至7月18日)。

圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。

7月16日(三)

暂无重要经济事件预告。

7月17日(四)

布达佩斯--匈牙利经济协会和财政委员会会议，发言人包括匈牙利经济部长Mihaly Varga、National Bank总裁Gyorgy Matolcsy，以及央行总裁Marton Nagy。

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

7月18日(五)

比勒陀利亚--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)将在前总统曼德拉纪念币的发布仪式上讲话(0830)。

7月21日(一)

暂无重要经济事件预告。

7月22日(二)

伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)组织一圆桌会议，捷克央行总裁Miroslav Singer将参与讨论。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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