《新兴市场重要经济事件预告》--7月15日-7月22日

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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7月15日(二)
马卡迪市--世界银行行长金墉到访菲律宾。金墉将同当地政府官员、市民团体、民间行业以及青年组织人士会面。他还将在菲律宾总统办公室组织的一会议上发言。
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu主持一圆桌会议，将与经济学家们进行讨论。
巴西利亚--巴西央行召开政策货币委员会会议(至7月16日)。
比勒陀利亚--南非央行将召开为期三天的货币政策委员会会议(至7月18日)。
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。
7月16日(三)
暂无重要经济事件预告。
7月17日(四)
布达佩斯--匈牙利经济协会和财政委员会会议，发言人包括匈牙利经济部长Mihaly Varga、National Bank总裁Gyorgy Matolcsy，以及央行总裁Marton Nagy。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
7月18日(五)
比勒陀利亚--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)将在前总统曼德拉纪念币的发布仪式上讲话(0830)。
7月21日(一)
暂无重要经济事件预告。
7月22日(二)
伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)组织一圆桌会议，捷克央行总裁Miroslav Singer将参与讨论。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国上市公司业绩公布日程表
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中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 龚芳)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。