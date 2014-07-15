日本已公布经济指标--2014/7/15

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.6% r +0.1% r 8月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +2.8% +2.8% 7月24日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +3.4% +3.2% 7月24日 -- 工业生产(m/m) 5月 +0.7% r -2.8% r 7月29日 -- 失业率 5月 3.5% @ 3.6% @ 7月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,090 逆差8,089 7月23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -8.0% -4.6% 7月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。