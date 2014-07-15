更新版 1-中国公开市场：正回购延续小量平稳操作，单日温和净投放成近期常态

* 央行公开市场仍进行200亿元28天期正回购

* 延续前两周同期的操作规模

* 流动性偏紧稍缓，正回购仍小量操作谨慎应对

* 公开市场维持温和净投放成近期常态 (新增市场评论和背景)

路透上海7月15日 - 中国央行公开市场周二进行了200亿元人民币正回购操作，延续前两周同期的操作规模；流动性近期整体维持偏紧局面，今日虽因准备金退款有所缓和，但正回购仍维持小量操作，避免对资金面再施扰动。

市场人士认为，一方面支撑经济回暖仍需偏宽松的资金环境，不过另一方面6月金融数据全面超预期，货币政策进一步放松的必要性也有限，公开市场维持温和净投放或仍为近期常态。

“公开市场还是老样子，（单日）小幅温和净投放，”华东一银行交易员称。

她并谈到，今天资金比前两天好多了，虽然大行并没有大规模出钱，但由于月中例行准备金调整后，不少机构都有退款，因此资金头寸都更显宽裕。

央行公告显示，今日进行200亿元28天期正回购操作，操作量连续三周同期持稳，中标利率亦继续持平于4.00%。

本周公开市场将有550亿元资金到期投放，包括500亿元正回购和50亿元三年期央票到期，其中今日有300亿元正回购和50亿元央票到期。据此计算，公开市场今日单日净投放为150亿元。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

北京一券商分析师则谈到，6月新增信贷和M2增速均明显高于预期，表明此前的一系列微刺激效果逐步显现，未来一段时间政策面恐将进入一个稳定期，公开市场的操作基调也将保持相对稳定。

中国人民银行周二公布数据显示，6月新增人民币贷款1.08万亿元，高于此前路透9,150亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.7%，亦明显高于路透调查中值13.5%。

央行上周正回购操作与前周如出一辙，仅300亿元的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起转向正回购，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。但自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 200

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 50

央票到期续做 --

正回购到期 500

逆回购到期 --

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