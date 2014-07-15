港报社评：称霸球场内外，德国树翻身典范--经济日报7月15日

德国磨剑十年，终捧走世界杯。德国政府对支持青训不吝啬，并藉科技化训练提升球队效率，将高效足球发挥到极致。此除令德国足球再雄视全球，更是德国国力再起的成功方程式。 德国队今届表现令人眼前一亮，进攻既如水银泻地，四强战以7比1狂数巴西肯定载入史册；防守则固若金汤，纵面对由新球王美斯领军的阿根廷，亦一球不失。 德国上次夺杯已是1990年，其后成绩便每况愈下，如2000年的欧洲国家杯，昔日霸主德国竟在分组赛出局。惟德国面对耻辱却未气馁，而是痛定思痛改革，为今天王者再临打下基础。

其二，以高科技提升效率。 德国队的翻身亦是德国国力重新崛起的写照，东、西德在1990年合并后百废待举，惟难关当前，德国仍续重视培养人才，其学徒制成近年被各发达国仿效，亦重视技术精准，令德国工业科技力保世界前列，加上踏实打拼与不懈，终由20多年前的「欧洲病夫」变成今天人才辈出、高技术产品傲视全球的欧洲雄鹰。 且德国人律己以严，当不少欧洲国花尽心思举债撒钱，德国仍严控债务，结果欧猪债务逐个爆破，经济实力最强、公共财政最健康的德国，遂鹤立鸡群成欧洲新龙头，可与美国比肩。德国在今届世杯的成功，为世界立下如何翻身的楷模。(A08)