港报社评：中文科成死亡之卷提升水平政府责无旁贷--明报7月15日

今年文凭试中文科成绩，总体呈现下跌，与英文科成绩比较，更首次出现英文科及格率（达3级）的人数，多过中文科及格率的人数；有关情况，到底是反映学生英文水平提高还是中文水平下降，从不同角度或许有不同解读，不过，较多教育界人士认为学生中文水平有下降趋势，值得关注。教育局应该找出实际问题，检视在课程等方面是否需要调整，消除学生对中文科的怵怕，从而提高学生以至整体社会的中文水平。 首届（2012年）文凭试，考获7科和6科5的状元，部分传统名校未有产出，个别更只有六成多文凭试考生取得升读大学资格，反而不少地区学校状元辈出，尽领风骚，主要原因是传统名校历来较忽略中文科，但是新学制之下，中六要读先秦思想，引经据典，名校学生因为不适应而致成绩倒退，因此中文科自此被称为「死亡之卷」。 语文水平低落，是全球普遍现象，近年，内地对于强化学生、民衆对中文、中文字的认识和兴趣，包括举办全国汉字读写比赛，由电视台直播，颇引起关注，各地学校也掀起热潮。这类推广语文活动，可以带动民间认识汉字和中文。我们提出这个例子，并非建议香港举办什么比赛，只是要指出一点：政府有角色有责任推动语文教育，解决中文科对学生的困扰，只是一部分；政府要做的应该更深广，才可以提升整体社会的中文水平。(A04)