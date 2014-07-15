港报社评：选自资课程要物有所值--星岛日报7月15日

第三届文凭试昨日放榜，成绩优异稳入大学者喜形于色，成绩中等者难免忐忑不安，忧心能否得到大学录取，又要准备万一落第的次选出路，尤其是不少自资课程学费昂贵，如果选择错误，就要付出不菲的时间和金钱代价。 香港自从推行持续教育多元化，不少学生开始要面对同类的问题。今年有2.6万多位考生的成绩，符合大学入学基本要求，但是大学向他们提供的政府资助学额，只有1.2万个，他们中接近一半人，要面对额满见遗的烦恼，如果欲留在本地继续升学，除非翌年重考，就要报读私立大学等自资学位课程，或者循副学士等途径找出路，不少这类课程都收取一年数万元的学费。 持续教育多元化，一些副学位课程，更能够衔接大学三年级资助学额课程，一些则提供专业资格的入门教育、或者一技之长的训练，避免了「一试定生死」，同时让学生透过不同的进修途径，提升自己的知识和技能。不过，坊间各类自资课程水平参差，学生要了解这些课程，所提供的增值作用是否与所收学费相称。 学生宜珍惜自资课程提供的机会，尽量选择符合自己兴趣和志向的课程，套用流行电影对白，问自己为读好课程可以「去到几尽」，才能够善用这些课程提供的升学和就业机会。(A06)