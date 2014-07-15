港报社评：谘询报告全面客观持平反映民意--文汇报7月15日

特首梁振英今日正式向人大常委会提交政改报告，政务司司长林郑月娥亦会于同日公布小组首阶段的公众谘询报告。特区政府公布谘询报告，特首向全国人大常委会提交有关报告，意味着政改五步曲正式启动，特首普选的讨论将进入更加具体、实质的阶段。政改谘询报告全面客观持平反映香港民意对普选的看法，社会各界应该给予重视，认真客观地了解消化不同意见，以便为落实普选寻求社会共识的最大公约数。 首阶段政改谘询期结束时，政务司司长林郑月娥曾透露，在接获的意见书中，可归纳出香港社会对政改的三点共识：一是认同政改必须依法办事、有根有据；二是市民大众一心一意希望实现2017年普选特首；三是特首必须为爱国爱香港人士。全国人大常委会委员长张德江在阐明中央对香港普选问题的态度时，提出「一个立场」、「三个符合」的原则，即中央坚定不移地支持香港根据基本法循序渐进地发展民主；行政长官普选制度必须符合香港实际，必须符合香港基本法的规定，行政长官必须符合爱国爱港的标准。 在首轮政改谘询中，社会各界踊跃表达对落实普选的看法。普选特首是香港社会的共同期望，各界人士应理性务实地看待政府公布的谘询报告，即使对报告持不同意见，仍须坚持依法办事原则，在基本法的框架内凝聚共识，放弃对立抗拒心态，以免阻碍普选顺利落实。(A02)