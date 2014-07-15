港报财经评论：国策撑环保，中滔趁低买--经济日报7月15日

国策撑环保，中滔趁低买/林瑞芬

葡萄牙银行问题诱发欧元区再现大规模金融危机的机会微，港股昨随外围喘跌反弹，收报23,346点，升0.49%，大市成交额只有477亿港元。世界杯已结束，之前低成交赖看波，后市就无得好赖了。配合最近香港流入的资金纪录，大市宜跟涨成交。不然，流入资金都不知所为何来，更悬疑。技术上，恒指上周暂触顶于23,626，短期存在的波动变数，香港仍然是占中的可能性，后市成交上到来，恒指最终挑战23,500至24,000固然好，倘不能，又收低23,000楼下，就要审慎应对后市。

市况成交偏低，炒来炒去都是这样子，变不出样，留意那些有能力跑赢股份。新能源汽车推动国策一波接一波，《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》发表，提出至2016年，中国国家机关以及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关和公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。按每年1,000亿人民币的采购计划计算，意味自主品牌车企会有300亿人民币的生意额。

比亚迪 昨续抢升3.8%至49港元收市，不意外，先挑战50港元大关在望，距初始推介时帐面已进帐逾22%。铁塔公司落实，预期受惠的联通 以及中国电信 昨分别上升4.7%及3.8%，上周初已建议大家留意联通窄幅待变，向上挑战13港元机会大，以昨收市价12.86港元计算，短炒都有近5%利润进帐。不过，论升幅，不及可能成铁塔公司最主要外包服务商的中通 ，股价昨升8%至3.92港元，渣打予“跑赢大市”评级及目标价5.2港元。

虽则如此，投资者亦需要留意铁塔公司需时整合三大电讯商的资源，到招标可能是明年的事，中通受惠可能要到2015年甚至2016年先能体现在帐目上，2014年盘数则受惠有限。技术上，3月以来该股在3.5港元至4港元上落，后市冲破4港元量度升幅暂为4.5港元，应该不会那么快见到5港元，宜有耐性候低收集。炒国策，一路推动环保，只会有多无少，仍不忘环保概念股的投资价值，其中，中滔环保 可取。6月时，中滔环保向附属清远绿由环保科技董事，配售6,000万股新股，每股作价5.9港元（较配售前一日收市价有溢价约2.54%），占经扩大已发行股本4.16%，得款项净额3.45亿港元。(B05) ____________________________________________________________________________

南航发盈警，同类股添压/余少文

今届世界杯曲终人散，焦点可以回到股市，但投资者要小心盈警股，如南方航空 半年料蚀11亿人民币，航空股在业绩公布前难免有压力。中国内地股市造好，国企指数亦升78点或0.8%，收报10,457点，成交额83亿港元，只有66%主板H股可以随大市上升，加上近日成交缩减，后市仍然缺乏方向。至于红筹指数升30点或0.7%，收报4,472点，成交额58亿港元，昨日轮到电讯股领涨。上周提及盈喜股值得留意，上周发盈喜的新华制药 昨日再升15%，但盈警股则要小心，昨日逆市升的南航，尽管获多间大行力撑，但认航空股短期现沽压在所难免，博反弹要小心。

因为南航在盈警中提及，上半年亏损9亿人民币至11亿人民币，并解释是上半年中国内地经济增速放缓，以及人民币大幅贬值带来汇兑损失等多重因素所影响。由于南航第一季已蚀3亿人民币，即第二季再蚀6亿至8亿人民币，显示第二季较第一季的情况更恶劣。如以南航的盈警来看，似乎整个行业都处于低迷，东方航空 和中国国航 的第二季以至上半年业绩，都难以寄于厚望。

如证券商所指，人民币兑美元去年升值2.9%，航空业则赚29亿人民币，但人民币今年首季贬值0.85%，第二季贬值约0.06%，即第二季人民币贬值情况并不严重，但南航第二季亏损超过6亿人民币，应该是本身业务出现问题，而非汇兑因素。南航数据亦显示，6月的收入客公里环比下跌2.3%，上半年则升10.2%，但国内线为主要收入，上半年收入客公里只升8%，同期客座率只有78.3%，同比和环比分别跌3%和跌0.1%，半年客座率虽有80%，同比跌1.2%。

不过，南航昨日股价并没有受盈警影响，或是证券商仍然撑南航，如瑞银、德银和摩根大通给予其“买入”或“增持”的投资评级，目标价由3港元至3.65港元不等，以昨日收市价2.44港元计算，潜在上升空间23%至50%不等。券商都预期中国内地下半年经济好转，以及暑假是旺季，相信南航下半年可以录得显着盈利，扭转上半年亏损，全年每股盈利预测由0.03港元至0.21港元不等，尽管预测差距大，但都预期南航下半年业绩可以逆转过来。(B06)

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